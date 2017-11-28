Под Белгородом Россельхознадзор вновь обнаружил вспышку АЧС

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор вновь обнаружил вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Белгородской области, сообщает ведомство во вторник.

Вирус был выявлен 28 ноября в патологическом материале, отобранном от трупов домашних свиней, обнаруженных вблизи сел Шеино и Ломово Корочанского района.

"В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Белгородской области под контролем управления Россельхознадзора по Белгородской области… Проведены мероприятия по уничтожению трупов свиней, завершена дезинфекция мест обнаружения и утилизации трупов животных", — говорится в сообщении.

Ведомство уже неоднократно сообщало о вспышках АЧС в этом регионе. Например, вирус был обнаружен 22 и 24 ноября у диких кабанов в Шебекинском районе и у домашних свиней в Корочанском районе.

АЧС — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.