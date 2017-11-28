В Финском заливе нашли тело погибшего при столкновении катера с сухогрузом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Тело одного погибшего обнаружено вблизи перевернувшегося лоцманского катера в Финском заливе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Ленинградской области.

По предварительным данным, 28 ноября в акватории Финского залива в районе города Высоцк произошло столкновение сухогруза и лоцманского катера, в результате чего катер перевернулся. На борту катера находились три члена экипажа. Был спасен один человек, начались поиски двух человек. По факту столкновения сухогруза и лоцманского катера возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".

"Тело одного человека обнаружено вблизи проведения работ по подъему катера", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что перевернувшийся в Финском заливе лоцманский катер подняли с помощью крана, для дальнейшего обследования будет проведена откачка воды. В ГУМЧС по Ленинградской области создан оперативный штаб. На месте происшествия работают три судна морского спасательно-координационного центра, в районе порта Высоцк производится оповещение судовладельцев о происшествии. Также для поиска привлечен вертолет МЧС России.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 113 человек, 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 56 человек, 12 единиц техники.