В Финском заливе нашли тело погибшего при столкновении катера с сухогрузом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Тело одного погибшего обнаружено вблизи перевернувшегося лоцманского катера в Финском заливе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Ленинградской области.
"Тело одного человека обнаружено вблизи проведения работ по подъему катера", — сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что перевернувшийся в Финском заливе лоцманский катер подняли с помощью крана, для дальнейшего обследования будет проведена откачка воды. В ГУМЧС по Ленинградской области создан оперативный штаб. На месте происшествия работают три судна морского спасательно-координационного центра, в районе порта Высоцк производится оповещение судовладельцев о происшествии. Также для поиска привлечен вертолет МЧС России.
Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 113 человек, 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 56 человек, 12 единиц техники.