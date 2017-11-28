Ветер повредил крышу завода "Норникеля" на площади 500 квадратных метров

КРАСНОЯРСК, 28 ноя — РИА Новости. Порывы штормового ветра обрушили конструкцию пароудаления на кровлю плавильного цеха №1 Надеждинского металлургического завода ГМК "Норильский никель", жертв и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, отметив, что инцидент не окажет серьезного влияния на производство.

Отмечается, что инцидент произошел 28 ноября в 01.45 мск в Норильске, где в настоящее время действует штормовое предупреждение – порывы ветра превышают 28 метров в секунду.

"На кровлю плавильного цеха №1 обрушилась конструкция пароудаления. В результате обрушения кровля получила существенные повреждения. Повреждение кровельной части не оказало влияние на устойчивость конструкции здания. На работу остальных цехов инцидент не повлиял. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

"Такая погода и такой ветер не позволяют пока выйти на кровлю и приступить к восстановительным работам. Поэтому плановые ремонты, который собирались провести с 4 декабря, мы их сейчас уже организовали, начинаем проводить, в связи с этим в долгосрочной или краткосрочной перспективе не планируется каких-либо серьезных потерь в производственной программе", — пояснил заместитель директора ЗФ "Норникеля" по управлению промышленными активами — главный инженер Евгений Борзенко.

В настоящее время на заводе сформирован оперативный штаб по ликвидации аварии, ведутся восстановительные работы. Размеры ущерба устанавливаются.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, надкровельная часть шахты пароудаления плавильного цеха №1 была повреждена на общей площади 500 квадратных метров. Порывы ветра в момент ЧП достигали 19 метров в секунду. Работа цеха приостановлена, технологический процесс предприятия не нарушен. Проведение аварийно-восстановительных работ планируется силами предприятия.