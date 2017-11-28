Прокурор 4 декабря запросит наказание для Улюкаева

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017 Ключевые слова: Алексей Улюкаев 27 ноября 2017 суд

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017 Ключевые слова: Алексей Улюкаев 27 ноября 2017 суд

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Процесс по делу Алексея Улюкаева перешел на следующий этап – этап прений, вызов Игоря Сечина в суд теперь невозможен, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

В то же время защита экс-министра подчеркнула, что при таком развитии событий обвинение не сможет ссылаться на показания своего ключевого свидетеля, главы "Роснефти", поскольку они не были исследованы в суде.

"Да, теперь оглашение показаний Сечина невозможно", — сообщила РИА Новости адвокат Дариджан Квеидзе. Аналогично, по ее словам, в приговоре на эти показания не сможет ссылаться и судья.

Прения начнутся на заседании 4 декабря, тогда государственный обвинитель огласит наказание, которое он считает справедливым для Улюкаева.