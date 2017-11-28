В Москве проверяют отделения Альфа-банка после звонков о "минировании"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Отделения Альфа-банка в Москве проверяют после анонимных звонков с угрозой взрывов, в настоящее время работоспособность некоторых офисов восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"В настоящий момент проверки сигналов осуществляются в плановом порядке правоохранительными органами. Работоспособность некоторых офисов, проверенных кинологическими службами, уже восстановлена. Работа по проверке помещений продолжается", — сообщили в банке.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, помещения офисов проверяются без эвакуации посетителей и персонала отделений Альфа-банка.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.