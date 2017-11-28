В Севастополе проверяют информацию о гибели дельфина

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Севастопольская природоохранная прокуратура взяла на контроль проведение проверки информации о гибели дельфина в районе городской бухты, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора города Юрий Писанко.

Ранее крымский блогер Сергей Анашкевич опубликовал фото трупа животного, которого обнаружили местные жители. По его словам, голова дельфина была прострелена гарпуном.

"Севастопольский природоохранный прокурор взяла под контроль ход проведения проверки по информации СМИ о гибели дельфина", — сказал Юрий Писанко.

По его словам, проверка проводится правоохранительными органами совместно с органами надзора.

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