СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Тамбовской области

ВОРОНЕЖ, 28 ноя – РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения частного вертолета в Тамбовской области, сообщило ведомство.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту крушения частного вертолета в Тамбовской области", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 27 ноября примерно в 19.30 минут из Тамбова вылетел частный вертолет "Еврокоптер" EL-120, под управлением пилота 1966 года рождения и с пассажиром 1960 года рождения на борту. Спустя 30 минут после взлета экипаж вертолета перестал выходить на связь, его местонахождение не было установлено вплоть до 9 часов утра 28 ноября, когда местный житель нашел обломки примерно в одном километре от с. Шиновка Кирсановского района.

Ранее сообщалось, что в результате крушения вертолета пилот и пассажир погибли на месте. Следствием организован комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств катастрофы. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, тел погибших, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, устанавливаются взлётно-посадочные площадки, с которых осуществлялся полет.

Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе которых ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Расследование уголовного дела продолжается.