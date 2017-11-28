В Екатеринбурге рассказали о консуле Сейшел, чей BMW арестовали за долги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Житель Екатеринбурга Игорь Вожагов, чей автомобиль BMW арестовали судебные приставы, уже не является почетным консулом Сейшельских островов в столице Среднего Урала, сообщил во вторник РИА Новости сотрудник екатеринбургского представительства МИД РФ.

Как сообщилось ранее, в Екатеринбурге за долги арестован автомобиль почетного консула Сейшельских островов Вожагова.

"Располагаем информацией о том, что он не является почетным консулом Сейшельских островов", — сказал сотрудник представительства МИД, добавив, что соответствующая информация направлена в указанное государство.

В самом почетном консульстве от комментариев отказались.

Представитель свердловского УФССП уточнила РИА Новости, что на момент ареста иномарка принадлежала "не консулу, а физическому лицу, то есть должнику".

Представитель УФССП ранее заявляла, что общая сумма долгов Вожагова составляет около 2,5 миллиона рублей. Сам Вожагов сообщал, что автомобиль является служебным и арестован неправомерно.