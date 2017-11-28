ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноя – РИА Новости. В Сахалинской области арестовали начальника отдела полиции по Тымовскому городскому округу, который, по версии следствия, вместе с оперуполномоченным угрозыска выбивал показания из подозреваемых, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

"Следственным отделом по Тымовскому району СУСК возбуждено уголовное дело в отношении начальника полиции и старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОМВД России по Тымовскому городскому округу. Они подозреваются в превышении должностных полномочий", — говорится в сообщении.

По данным СК, в сентябре этого года в селе Красная Тымь Тымовского района произошли кража и угон автомобиля. Подозреваемые в превышении полномочий выехали на место для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Сначала они вывезли за пределы населенного пункта 26-летнего мужчину и избили его, чтобы он дал признательные показания.

После этого подозреваемые вместе с потерпевшим приехали домой к 16-летнему местному жителю, которого тоже вывезли в лес, где, привязав к дереву, били его головой об ствол дерева. Затем злоумышленники доставили потерпевших в здание местной полиции, где старший уполномоченный нанес несовершеннолетнему еще несколько ударов наполненной водой пластиковой бутылкой в живот, добавили в СК.

"Тымовский районный суд избрал для начальника районного отдела полиции меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении старшего оперуполномоченного. Расследование уголовного дела продолжается", — отметили в ведомстве.

Пресс-служба регионального управления МВД России сообщила, что уголовное дело находится на личном контроле начальника УМВД.

"Начальником УМВД России по Сахалинской области назначена служебная проверка в отношении двух сотрудников полиции, подозреваемых в превышении должностных полномочий. В случае установлении вины данных сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении пресс-службы.