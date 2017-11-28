На Кубани возбудили дело после незаконного отлова трех дельфинов

КРАСНОДАР, 28 ноя — РИА Новости. Правоохранители изъяли трёх дельфинов у злоумышленников на Кубани, по факту незаконной добычи морских млекопитающих возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"Прикрываясь официальной деятельностью по добыче рыбы, члены одной из рыбопромысловых бригад черноморского побережья с использованием кефалевых ставных неводов осуществляли незаконный отлов дельфинов. Благодаря слаженной работе сотрудников пограничного управления и краевой прокуратуры деятельность данной преступной группы была пресечена", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили дельфинарий, в который доставляли выловленных млекопитающих, добавили в пресс-службе. При этом, как показала проверка, на время курортного сезона дельфинарий арендовали жители Ростовской области. Отмечается, что в нем было обнаружено три дельфина, на которых владелец не смог предоставить полного комплекта документов, дающих право на содержание краснокнижных животных.

В ведомстве отметили, что обнаруженные после браконьерского лова и транспортировки афалины находились в плачевном состоянии, в связи с этим были привлечены ветеринарные врачи "Анапского дельфинария" и "Дельфинария Морская Звезда".

"В настоящее время животным ничего не угрожает. До принятия процессуального решения три изъятых дельфина переданы в "Дельфинарий Морская Звезда", где им обеспечен должный уход и содержание", — добавили в ФСБ.

По факту незаконной добычи морских млекопитающих возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", уточнили в ведомстве.

Злоумышленникам может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

Черноморские афалины занесены в Красную Книгу РФ. На черном рынке в России цена за одну особь может составлять более трех миллионов рублей.