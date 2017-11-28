В Дагестане арестовали подозреваемого в нападении на полицейских

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Советский районный суд Махачкалы во вторник избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в нападении на полицейских в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК России.

"Сегодня по ходатайству следователя суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник, добавив, что пока мужчина находится в больнице, он будет под охраной.

По данным следствия, в воскресенье утром на перроне станции "Кизилюрт" мужчина напал с ножом на четырех сотрудников ОВД МВД по Дагестану, которые несли службу. В результате один из полицейских получил резаную рану щеки, а нападавший попытался скрыться. Для его задержания полицейские были вынуждены стрелять.

Злоумышленник был ранен, его госпитализировали. Пострадавший сотрудник полиции также находится в больнице. По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.