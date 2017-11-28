В Петербурге после анонимного звонка эвакуировали университет имени Герцена

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Эвакуация людей из корпуса Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена на улице Малой Посадской в Петербурге прошла из-за анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе, сообщили РИА Новости в администрации вуза.

"Была эвакуация из-за сообщения, помещения проверяются", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по сообщениям очевидцев, был эвакуирован Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина на Петербургском шоссе. "Университет закрыт до 20.00, студенты, проживающие в общежитии, находящемся в этом же здании, ждут на улице кто в чем. Некоторым успели вынести пледы", — написал один из очевидцев в соцсети "ВКонтакте".

Официальное подтверждение от правоохранительных органов на данный момент не поступало.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.