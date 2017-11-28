Установлена личность волгоградца, который хотел обменять награды на вейп

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция Волгоградской области установила личность человека, разместившего в интернете объявление об обмене государственных наград на электронную сигарету, им оказался 16-летний учащийся местного техникума, а награды, с его слов, принадлежали умершему несколько лет назад родственнику, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по области Антон Корнаухов.

Ранее в интернете появилось объявление, в котором мужчина предлагал обменять комплект наград с документами на электронную сигарету. Как сообщали местные СМИ, предложение об обмене сопровождалось реальными фотографиями боевых наград времен Великой Отечественной войны. Этот пост подвергся критике в интернете. Через некоторое время мужчина "отозвал" свое предложение.

"В ходе проверки установлена личность разместившего объявление. Им оказался 16-летний житель Волгограда, учащийся техникума", — сказал Корнаухов.

Во время опроса молодой человек пояснил, что действительно намеревался обменять награды на электронное курительное устройство либо продать их, добавил представитель ГУМВД.

"По словам юноши, медали, среди которых "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "50 лет Вооруженных Сил СССР", "Ветеран Труда" и медаль Жукова, принадлежали скончавшемуся несколько лет назад его родственнику", — сказал он.

Также изъята орденская книжка "Награжденного орденом Отечественной Войны", само нахождение ордена пока не известно, отметил Корнаухов.

Сейчас по данному факту проводится дальнейшая процессуальная проверка. Законодательством РФ за приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград предусмотрена уголовная ответственность вплоть до ареста на срок до трех месяцев, заключил представитель ведомства.