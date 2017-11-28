Эксперт в суде заявил, что Улюкаев понимал, зачем ему передают сумку

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Алексей Улюкаев при передаче сумки с деньгами и корзинки с колбасой от Игоря Сечина понимал, "что, почему и зачем", заявил во вторник эксперт-психолог Виктор Кисляков на допросе в Замоскворецком суде Москвы.

"Улюкаев демонстрирует схожие способы поведения, то есть ничего неестественного не было, то есть естественные (реакции) для человека, который ориентируется, понимает, что, почему и зачем", — заявил Кисляков, привлеченный к процессу стороной обвинения.

По констатации эксперта, речь Улюкаева была лаконична, но говорил, в основном, Сечин, "потому что он был в привычной для себя обстановке, у себя в офисе, а Улюкаев — меньше, потому что он был у него в гостях".

При этом, по словам эксперта, "наличие или отсутствие предварительной договоренности (между Улюкаевым и Сечиным на предмет получения сумки) выходят за пределы нашей компетенции".

Провокации со стороны кого-либо из собеседников в указанный период времени эксперт не обнаружил. Слова Сечина "Вот возьми, и пойдем чайку попьем" Кисляков оценил как "достаточно настойчивое предложение".

Комплексную психолого-лингвистическую экспертизу разговоров Улюкаева и Сечина назначил следователь СК РФ Роман Нестеров, предоставив экспертам три компакт-диска с аудио- и видеозаписями и часть материалов дела, в том числе копию допроса Сечина и протокол осмотра места происшествия.

Сам Улюкаев в свою очередь настаивает, что не знал, что в сумке были 2 миллиона долларов. По словам экс-министра, он думал, что Сечин подарил ему вино, которое обещал еще в ходе их встречи на саммите БРИКС на Гоа.