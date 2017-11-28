В поиске пропавших при ЧП с катером в Финском заливе задействуют вертолеты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Два вертолета будут задействованы в поисках двух человек после опрокидывания лоцманского катера в Финском заливе, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС по Ленинградской области.

По предварительным данным, 28 ноября в акватории Финского залива в районе города Высоцк произошло столкновение сухогруза и лоцманского катера, в результате чего катер перевернулся. На борту катера находилось трое членов экипажа. В настоящее время спасен один из пострадавших, еще двух человек разыскивают. По факту столкновения сухогруза и лоцманского катера возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".

"В настоящее время поиски двоих человек продолжаются. К месту поиска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, который будет задействован в обследовании акватории и береговой полосы, а также по договоренности привлечен еще один вертолет Ми-8", — рассказали в пресс-службе ГУМЧС по Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что в ГУМЧС по Ленинградской области приступил к работе оперативный штаб. На месте происшествия работают три судна морского спасательно-координационного центра, всего привлечено 93 человека, 22 единицы техники, от МЧС 34 человека, 7 единиц техники.