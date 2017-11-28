В Сургуте выписали всех пострадавших после нападения мужчины с ножом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноя — РИА Новости. Из травмцентра в Сургуте выписаны все пострадавшие при нападении мужчины с ножом на прохожих 19 августа, сообщил РИА Новости директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
Нападавшего, местного жителя 1998 года рождения, при попытке задержания ликвидировали сотрудники полиции, по факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
"Из травмцентра все выписаны", — сказал Добровольский.
Ранее он заявил РИА Новости, что специалисты ведут активную работу по восстановлению тех функций, которые пострадали у мужчины в результате полученной травмы. Его полное восстановление глава окружного депздрава назвал вопросом "не одного месяца".