В Сургуте выписали всех пострадавших после нападения мужчины с ножом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноя — РИА Новости. Из травмцентра в Сургуте выписаны все пострадавшие при нападении мужчины с ножом на прохожих 19 августа, сообщил РИА Новости директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Нападение на прохожих произошло днем в центре Сургута. В результате инцидента, по уточненным данным, пострадали восемь человек, семеро были госпитализированы, большинство из них были выписаны в конце августа и начале сентября. Один пострадавший несколько недель провел в реанимации, после чего был переведен в общее отделение местной больницы.

Нападавшего, местного жителя 1998 года рождения, при попытке задержания ликвидировали сотрудники полиции, по факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

"Из травмцентра все выписаны", — сказал Добровольский.

Ранее он заявил РИА Новости, что специалисты ведут активную работу по восстановлению тех функций, которые пострадали у мужчины в результате полученной травмы. Его полное восстановление глава окружного депздрава назвал вопросом "не одного месяца".