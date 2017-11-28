В Саратовской области рассказали о состоянии заболевших в больнице детей

САРАТОВ, 28 ноя — РИА Новости. Четверо из 19 пациентов Саратовской областной детской клинической больницы, заболевшие острой кишечной инфекцией, остаются в лечебном учреждении и уже готовятся к выписке, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава Александр Колоколов.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора проинформировало, что заболевание острой кишечной инфекцией у 19 детей в областной детской клинической больнице зарегистрировали 24 ноября. Минздрав области и Роспотребнадзор проводят проверку в связи с инцидентом. По данным минздрава региона, в воскресенье в больнице оставались шестеро детей, их состояние врачи оценивали как ближе к удовлетворительному.

"Четверо детей остались (в больнице) и уже готовятся на выписку", — сказал собеседник агентства.