Источник назвал число эвакуированных человек в России из-за "минирований"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Уже почти 2,5 миллиона человек эвакуировали в 180 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, с начала массовой волны анонимных звонков о "минировании" зданий, сообщил во вторник РИА Новости источник в экстренных службах.

Только во вторник в Москве эвакуировали более 5 тысяч человек из гостиничного комплекса "Измайлово" из-за анонимного звонка о "минировании". Накануне почти 3 тысячи человек вывели из торгового центра "Охотный ряд" в столице из-за угрозы взрыва здания.

"За прошедшие 2,5 месяца поступили анонимные звонки о "минировании" 3,495 тысячи объектов в 180 городах страны. Всего массовая эвакуация затронула 2,425 миллиона человек", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.