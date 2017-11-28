В уральском поселке нашли авиационную зажигательную бомбу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Авиационную зажигательную бомбу нашли в одном из поселков Свердловской области, сообщает во вторник региональное управление Росгвардии.
"При обследовании предположительно взрывоопасного предмета специалисты спецподразделения классифицировали найденный боеприпас как авиационную зажигательную бомбу ЗАБ–50 ТГ. Не представляющий опасности боеприпас сотрудники Росгвардии передали в правоохранительные органы для дальнейшего уничтожения", — уточняет управление Росгвардии.