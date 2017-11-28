В уральском поселке нашли авиационную зажигательную бомбу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Авиационную зажигательную бомбу нашли в одном из поселков Свердловской области, сообщает во вторник региональное управление Росгвардии.

По данным ведомства, находка была сделана строителями при проведении раскопок на территории металлургического завода в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района. На место выехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН.

"При обследовании предположительно взрывоопасного предмета специалисты спецподразделения классифицировали найденный боеприпас как авиационную зажигательную бомбу ЗАБ–50 ТГ. Не представляющий опасности боеприпас сотрудники Росгвардии передали в правоохранительные органы для дальнейшего уничтожения", — уточняет управление Росгвардии.