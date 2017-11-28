Жительница Ульяновска пойдет под суд за издевательства над младенцем

САМАРА, 28 ноя — РИА Новости. Жительницу Ульяновска будут судить за жесткое обращение с младенцем, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура… направила в суд уголовное дело по обвинению местной жительницы в жестоком обращении с младенцем. Преступление женщины едва не стоило жизни ее ребенку", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, женщина в июне 2017 года неоднократно оставляла двухнедельного сына без присмотра. Она не заботилась о его полноценном питании и здоровье, не обеспечивала ребенка надлежащим санитарно-гигиеническим уходом, отметили в ведомстве. Как сообщили в прокуратуре, женщина била ребенка и грубо высказывалась в его адрес.

Жительнице Ульяновске было предъявлено обвинение по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним" УК РФ. Женщине грозит наказание на срок до 3 лет лишения свободы.