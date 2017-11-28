МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Жилые дома не пострадали при крушении вертолета в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

Информация о том, что частный вертолет не вышел на связь в Тамбовской области, поступила в управление ведомства в 8.45 мск вторника. По данным Единой дежурной диспетчерской службы, воздушное судно, на борту которого находились, по предварительным данным, два человека, вылетело накануне в 20.15 мск из деревни Борщевка Тамбовского района в город Кирсанов, и связь с ним была потеряна. Обломки вертолета были обнаружены в километре от населенного пункта Шиновка Кирсановского района. Пилот и пассажир погибли.

"При падении вертолета вблизи населенного пункта Шиновка Кирсановского района дома и постройки не пострадали, загорание не последовало", — сказал собеседник агентства.

На место ЧП выехала заместитель мичуринского транспортного прокурора Маргарита Ломакина, причины падения вертолета устанавливаются.