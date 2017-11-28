СК начал проверку после ДТП в Чебоксарах с 13 пострадавшими

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту ДТП в Чебоксарах, в котором пострадали 13 человек, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Чувашской Республике.

Ранее в МВД сообщали, что по информации республиканского МВД, во вторник около 7.50 мск на проспекте Тракторостроителей микроавтобус Mercedes, следовавший по маршруту 54, столкнулся со школьным автобусом Peugeot. Автобус вез школьников из Новочебоксарска в Чебоксары в специализированное образовательное учреждение для детей с ограниченными возможностями. "Организована доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса, перевозившего детей.

МВД также сообщало, что в больницу доставлены десять детей от 7 до 15 лет, по предварительным данным, они получили ушибы. Серьезные травмы у водителя школьного автобуса, ему, возможно, потребуется операция. В больницу были доставлены водитель маршрутки, который после оказания помощи был отпущен домой, и сопровождавший детей педагог.

"Следственным управлением СК России по Чувашской Республике организована доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса, перевозившего детей", — говорится в сообщении.

Дети перевозились на микроавтобусе с надписью "дети" в специализированное образовательное учреждение для детей с ограниченными возможностями, подчеркнули в СК.

Ранее министерство здравоохранения Чувашии сообщило, что дети получили травмы легкой степени тяжести. С ними работают две бригады психологов Республиканской психиатрической больницы.