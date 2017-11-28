СК начал проверку после ДТП в Чебоксарах с 13 пострадавшими

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту ДТП в Чебоксарах, в котором пострадали 13 человек, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Чувашской Республике.
МВД также сообщало, что в больницу доставлены десять детей от 7 до 15 лет, по предварительным данным, они получили ушибы. Серьезные травмы у водителя школьного автобуса, ему, возможно, потребуется операция. В больницу были доставлены водитель маршрутки, который после оказания помощи был отпущен домой, и сопровождавший детей педагог.
Дети перевозились на микроавтобусе с надписью "дети" в специализированное образовательное учреждение для детей с ограниченными возможностями, подчеркнули в СК.
Ранее министерство здравоохранения Чувашии сообщило, что дети получили травмы легкой степени тяжести. С ними работают две бригады психологов Республиканской психиатрической больницы.