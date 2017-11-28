Прокуратура взяла на контроль дело о ДТП в Чебоксарах, где пострадали дети

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Прокуратура Чувашии проконтролирует выяснение обстоятельств ДТП с участием маршрутного такси и школьного автобуса, в результате которого десять детей получили травмы, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во вторник около 7.50 мск в Чебоксарах произошло ДТП с участием школьного автобуса, который перевозил воспитанников Чебоксарской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. По предварительным данным, водитель маршрутного такси не уступил дорогу школьному автобусу.

В результате ДТП пострадали 13 человек, из них десять воспитанников школы-интерната в возрасте от 9 до 17 лет, два водителя и воспитательница. По предварительным данным, дети в состоянии легкой степени тяжести обследуются в Республиканской детской клинической больнице. Трое взрослых доставлены в больницу скорой медицинской помощи, один из них (водитель) госпитализирован в нейрохирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести.

"Органы прокуратуры в Чувашии начали проверку соблюдения законодательства осуществления перевозок несовершеннолетних", — сказали в пресс-службе.

"Сотрудники прокуратуры взяли на контроль ДТП, сейчас предстоит выяснить, соблюдались ли правила дорожного движения при перевозке несовершеннолетних", — сказал собеседник, добавив, что результаты проверки будут направлены в соответствующие надзорные органы.