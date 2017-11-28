Угроза взрыва в московской гостинице "Измайлово" не подтвердилась

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Правоохранители проверили гостиничный комплекс "Измайлово" на востоке Москвы после анонимного звонка о "минировании", из-за чего пришлось эвакуировать более 5 тысяч человек, угроза взрыва не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось об эвакуации из гостиницы порядка 4,5 тысяч человек из-за анонимного звонка о "минировании" на телефон "02".

"В 11.15 проверка гостиничного комплекса "Измайлово" завершена. Взрывное устройство не обнаружено. Эвакуировано более 5 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.