Женщина из Балашихи продала ребенка супругам из Уфы за 10 тысяч рублей

УФА, 28 ноя — РИА Новости. Следователи в Уфе возбудили уголовное дело в отношении супругов, которые купили новорожденного ребенка за 10 тысяч рублей у женщины из подмосковной Балашихи, сообщает СК РФ по Башкирии.

Ранее следователи сообщали РИА Новости, что инцидент произошел в мае 2015 года в Уфе. Уфимская супружеская пара в интернете познакомилась с беременной жительницей города Балашиха. Они договорились купить ее новорожденного ребенка. Женщина из Подмосковья на роды приехала в Уфу, рожала в городском роддоме по поддельным документам. После выписки она передала новорожденную дочь супружеской паре и получила за нее 10 тысяч рублей. В отношении биологической матери ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".

"В рамках расследования дела против жительницы Балашихи следователи возбудили уголовное дело о торговле людьми и в отношении супружеской пары из Уфы. Следователи продолжают оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все подробные обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении башкирского СУСК. Ведомство не уточняет, где находится сейчас ребенок.