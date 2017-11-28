Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом под Тамбовом

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура выясняет обстоятельства крушения частного вертолета в Тамбовской области, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Информация о том, что частный вертолет не вышел на связь в Тамбовской области, поступила в управление МЧС во вторник, в 8.45 мск. По данным единой дежурной диспетчерской службы, воздушное судно, на борту которого находились, по предварительным данным, два человека, вылетело накануне в 20.15 (мск) из деревни Борщевка Тамбовского района в город Кирсанов, и связь с ним была потеряна. Обломки вертолета были обнаружены в километре от населенного пункта Шиновка Кирсановского района. Пилот и пассажир погибли.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением вертолета в Кирсановском районе Тамбовской области", — говорится в сообщении.

Также по данному факту начала проверку Мичуринская транспортная прокуратура. На место происшествия выехала заместитель мичуринского транспортного прокурора Маргарита Ломакина, причины падения вертолета устанавливаются.