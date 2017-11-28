В Башкирии полицейских подозревают в избиении охранника игорного заведения

УФА, 28 ноя — РИА Новости. Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело против полицейских, которых подозревают в избиении охранника одного из игорных заведений, сообщает во вторник следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел еще в сентябре 2017 года в городе Стерлитамак.

"Полицейские проводили в городе оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых нанесли телесные повреждения охраннику одного из игорных заведений. Дело возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий", — сообщили в СК.

В пресс-службе МВД Башкирии отмечают, что по данному факту проводится проверка.

"Руководством МВД Башкирии назначена служебная проверка, когда установят личности сотрудников полиции, они будут уволены по отрицательным основаниям. Кроме того, они будут привлечены к установленной законом ответственности. Непосредственные руководители виновников инцидента понесут строгое дисциплинарное наказание, вплоть до увольнения", — сообщают в республиканском МВД.