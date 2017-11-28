КЕМЕРОВО, 28 ноя — РИА Новости. Полицейские и сотрудники ФСБ изъяли из незаконного оборота в Кемеровской области около 45 тонн фальсифицированного алкоголя, стоимость которого превышает четыре миллиона рублей, сообщили РИА Новости во вторник в региональном главке МВД.

По данным ведомства, крупную партию поддельной продукции обнаружили в одном из складских помещений на окраине Мариинска.

"Спиртосодержащая жидкость была разлита в пластиковую тару и в стеклянные бутылки, приготовленные к сбыту под брендом одного из известных производителей водки. В общей сложности из незаконного оборота изъято около 45 тонн алкоголя с признаками подделки на общую сумму более четырех миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

Полицейские установили владельца данной партии. Образцы изъятой у него алкогольной продукции направили на исследование в экспертно-криминалистический центр областного ГУМВД. По результатам проверки установлено, что федеральные специальные марки являются фальшивыми, уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок", санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы, добавили в МВД.

Как отметили в ведомстве, сейчас правоохранители устанавливают место производства фальсифицированного алкоголя.