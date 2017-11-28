В Новокузнецке двух бывших полицейских осудили за попытку мошенничества

КЕМЕРОВО, 28 ноя — РИА Новости. Суд в Кемеровской области признал двух экс-сотрудников полиции из Новокузнецка виновными в покушении на мошенничество и приговорил одного к 2,5 годам реального лишения свободы, второго — к 2 годам условно, сообщает во вторник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Как, на ваш взгляд, нужно наказывать за взяточничество? Большими реальными сроками

Крупными штрафами и конфискацией имущества

Запретом занимать руководящие должности

Разве что высшая мера поможет

Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 18.1% Большими реальными сроками

30.6% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.3% Запретом занимать руководящие должности

23.6% Разве что высшая мера поможет

24.4% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

По данным ведомства, в феврале 2016 года полицейские задержали местного жителя по подозрению в краже оборудования из помещения автомойки. Он вернул моечные агрегаты, которые прятал в гараже, и заявил, что готов возместить ущерб владельцу техники. Предприниматель не возражал против примирения, поскольку пылесосы, украденные из мойки, находились в исправном состоянии. Однако в исход дела вмешались оперативные сотрудники, узнавшие о краже от коллег по службе, которые раскрыли данное преступление.

"Злоумышленники пригласили гражданина, подозреваемого в краже, в служебный кабинет и провели профилактическую беседу, объяснив, что за подобные проступки можно оказаться в ИВС и получить срок. После чего, зная, что они не могут повлиять на ход следствия, сотрудники потребовали с мужчины 30 тысяч рублей за избрание ему более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу", — говорится в сообщении.

Следствие уточняет, что мужчина сообщил о коррупционном предложении в полицию. Следующая встреча происходила под контролем сотрудников собственной безопасности ГУМВД по Кемеровской области. После того, как один из сотрудников получили часть денег — 20 тысяч рублей, его задержали, а через некоторое время полицейские задержали его сообщника. Бывшие сотрудники полиции вину не признавали, со следствием не сотрудничали.

"Приговором суда одному сотруднику назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. Второму бывшему сотруднику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. По решению суда каждый из осужденных должен выплатить штраф в доход государства в размере 40 тысяч рублей", — добавили в СУСК.