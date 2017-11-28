В Новокузнецке двух бывших полицейских осудили за попытку мошенничества

КЕМЕРОВО, 28 ноя — РИА Новости. Суд в Кемеровской области признал двух экс-сотрудников полиции из Новокузнецка виновными в покушении на мошенничество и приговорил одного к 2,5 годам реального лишения свободы, второго — к 2 годам условно, сообщает во вторник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
18.1%Большими реальными сроками
30.6%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.3%Запретом занимать руководящие должности
23.6%Разве что высшая мера поможет
24.4%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
"Злоумышленники пригласили гражданина, подозреваемого в краже, в служебный кабинет и провели профилактическую беседу, объяснив, что за подобные проступки можно оказаться в ИВС и получить срок. После чего, зная, что они не могут повлиять на ход следствия, сотрудники потребовали с мужчины 30 тысяч рублей за избрание ему более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу", — говорится в сообщении.
"Приговором суда одному сотруднику назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. Второму бывшему сотруднику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. По решению суда каждый из осужденных должен выплатить штраф в доход государства в размере 40 тысяч рублей", — добавили в СУСК.