Катер опрокинулся в Финском заливе после столкновения с сухогрузом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Лоцманский катер опрокинулся в Финском заливе после столкновения с сухогрузом, транспортная полиция проводит проверку, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.

По данным ведомства, около 4 часов утра поступило сообщение о том, что в акватории Финского залива у порта Высоцк произошло столкновение лоцманского катера с грузовым судном, в результате которого катер с тремя членами экипажа перевернулся. По предварительной информации, один из членов экипажа спасен и доставлен в порт Высоцк.

"В настоящее время Санкт-Петербургским линейным отделом МВД России на водном транспорте проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

Ранее ГУМЧС по Ленинградской области сообщало, что к месту происшествия были направлены оперативные группы спасателей, бригады скорой медицинской помощи, полиция, представители местной администрации. Один пострадавший был спасен и доставлен на берег, поиски двоих продолжаются.