С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Лоцманский катер опрокинулся в Финском заливе после столкновения с сухогрузом, транспортная полиция проводит проверку, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.
"В настоящее время Санкт-Петербургским линейным отделом МВД России на водном транспорте проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.
Ранее ГУМЧС по Ленинградской области сообщало, что к месту происшествия были направлены оперативные группы спасателей, бригады скорой медицинской помощи, полиция, представители местной администрации. Один пострадавший был спасен и доставлен на берег, поиски двоих продолжаются.