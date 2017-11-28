В Тамбовской области пропал частный вертолет

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Частный вертолет утром во вторник пропал с радаров в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"В 08.45 в оперативную смену поступила информация о пропаже частного вертолета. Организованы поиски", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, вертолет выполнял полет из деревни Борщевка в город Кирсанов. На борту, по предварительным данным, находились два человека.

Вертолет, отметил источник, принадлежит компании "Сталь-М".