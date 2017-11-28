В Сургуте у мигранта нашли полтора килограмма наркотиков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноя — РИА Новости. Полиция в Сургуте (ХМАО) обнаружила у мигранта из ближнего зарубежья более 1,5 килограмма наркотиков, возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в окружном управлении МВД.
"Согласно данным справки об экспертном исследовании, изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 1,5 килограмма. Также установлено, что подозреваемый приехал в город Сургут из страны ближнего зарубежья с целью сбыта наркотических средств", — отметили в УМВД, отказавшись сообщить агентству, откуда именно он прибыл в Югру.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, связанной с попыткой сбыта наркотиков. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, добавили в управлении МВД.