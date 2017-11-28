В Сургуте у мигранта нашли полтора килограмма наркотиков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноя — РИА Новости. Полиция в Сургуте (ХМАО) обнаружила у мигранта из ближнего зарубежья более 1,5 килограмма наркотиков, возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в окружном управлении МВД.

По информации ведомства, 22-летний молодой человек был задержан около подъезда одного из жилых домов — при нем сотрудники полиции обнаружили 60 свертков с синтетическими наркотиками. Во время обыска по его месту жительства полицейские изъяли еще 34 аналогичных свертка.

"Согласно данным справки об экспертном исследовании, изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 1,5 килограмма. Также установлено, что подозреваемый приехал в город Сургут из страны ближнего зарубежья с целью сбыта наркотических средств", — отметили в УМВД, отказавшись сообщить агентству, откуда именно он прибыл в Югру.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, связанной с попыткой сбыта наркотиков. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, добавили в управлении МВД.