На Сахалине возбудили уголовное дело после смерти ребенка в больнице

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту смерти трехмесячной девочки в Сахалинской областной детской больнице, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.

В ходе доследственной проверки установлено, что 17 ноября 2017 года примерно в 11.30 (03.30 мск) бригада скорой помощи доставила в приемный покой областной детской больницы девочку 2017 года рождения с повышенной температурой до 39,4 градусов, где её осмотрел врач.

"Примерно в 13.30 (05.00 мск) ребенка перевели в первое педиатрическое отделение больницы, в котором она находилась приблизительно до 23.00 (15.00 мск). При этом девочка за все время ни разу не осматривалась врачами, лечение надлежащим образом не осуществлялось, в результате чего её состояние существенно ухудшилось, и ребенка пришлось срочно перевести в реанимационное отделение, где 23 ноября он умерла", — сообщили в управлении.

В СК пришли к выводу, что именно бездействие должностных лиц больницы, которые ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности, привело к смерти ребенка.

"Изъята и осматривается соответствующая медицинская документация, допрашиваются лица, причастные к произошедшему, выясняется причина смерти ребенка и наличие дефектов оказания ей медицинской помощи", — сообщили в СК.