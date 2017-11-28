Дело "хабаровских живодерок" передали в краевой суд

ХАБАРОВСК, 28 ноя — РИА Новости. Материалы дела о жестоких убийствах животных в Хабаровске, приговор по которому районный суд вынес в августе, а также апелляционные жалобы от троих осужденных и потерпевшей стороны переданы в Хабаровский краевой суд, сообщили в суде.

В августе этого года Индустриальный районный суд вынес приговор по делу о жестоких убийствах животных. Суд установил, что жертвами стали 15 животных и птиц. В ходе расследования дела вскрылись и другие преступления, за которые участникам также назначены наказания.

Алена Савченко признана виновной по статьям "Жестокое обращение с животными", "Разбой", "Оскорбление религиозных чувств верующих" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". За все преступления ей назначено четыре года и три месяца лишения свободы. Алина Орлова признана виновной по статьям "Жестокое обращение с животными" и "Разбой". Ей назначено наказание три года и десять дней лишения свободы. Причем за издевательства над животными и их убийства девушки получили по 150 часов обязательных работ.

Знакомый осужденных Виктор Смышляев признан виновным по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", ему назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима.

В сентябре от троих осужденных и адвоката потерпевшей — женщины, которая передавала осужденным щенка, — в районный суд поступили апелляционные жалобы. Потерпевшая сторона считает приговор слишком мягким, а осужденные — строгим.

"Накануне апелляционные жалобы от осужденных и адвоката потерпевшей вместе с материалами уголовного дела переданы на рассмотрение в краевой суд", — сообщил представитель суда.

Он уточнил, что осужденные в настоящее время содержаться в СИЗО.