ТЦ "Охотный ряд" в Москве эвакуирован после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Около 3 тысяч человек эвакуировали в понедельник вечером из торгового центра "Охотный ряд" в центре Москвы после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Из-за угрозы взрыва из ТЦ "Охотный ряд" эвакуированы почти 3 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ЧП находятся сотрудники оперативных службы, идет проверка помещений, метро "Охотный ряд" работает в штатном режиме.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.