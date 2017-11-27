В Саратове полицейский сбил на машине двух пешеходов и скрылся

САРАТОВ, 27 ноя — РИА Новости. Главк МВД по Саратовской области проводит служебную проверку по факту ДТП с участием сотрудника полиции, который, по предварительным данным, сбил двух пешеходов и скрылся, сообщил в понедельник региональный главк.

ДТП произошло на улице Ульяновской в городе Красноармейске в ночь на 11 ноября, однако сообщили об этом только в понедельник.

По данным главка, водитель автомобиля Hyundai сбил двух 18-летних девушек, шедших по дороге в попутном направлении, после чего скрылся с места ДТП, тогда как потерпевшие получили различные телесные повреждения. Позднее было установлено, что машина принадлежит местному участковому уполномоченному полиции.

"В ходе проверки было установлено, что… сотрудник полиции находился в гражданской одежде в свободное от службы время. В ходе проведения предварительного медицинского освидетельствования алкогольное опьянение у него не установлено… По данному факту ОРЧ (СБ) ГУМВД России по Саратовской области проводится служебная проверка", — говорится в сообщении.

Как уточнило региональное управление СК РФ, одна из пострадавших госпитализирована в больницу, второй медицинская помощь оказана амбулаторно.

"Проводится доследственная проверка по факту совершения ДТП сотрудником полиции, в котором пострадали две 18-летние жительницы Красноармейского района… Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена автотехническая судебная экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.