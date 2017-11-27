Суд вынес приговор жителю Челябинска, расчленившему тело матери ради пенсии

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Мировой судья приговорил жителя Челябинска, обвиняемого в надругательстве над телом умершей и мошенничестве, к 240 часам обязательных работ, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева.

Как ранее сообщалось, 6 июня прохожий в Челябинске нашел мешок с отрубленными частями человеческого тела — руками, ногами и головой. Следствие завело дело по статье "убийство", позже было установлено, что части тела принадлежали пожилой женщине. По подозрению в убийстве сотрудники полиции задержали ее 55-летнего сына.

По версии следствия, неработающий мужчина после естественной смерти матери решил избавиться от тела и скрыть факт смерти, чтобы получать ее пенсию. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, тело женщины было расчленено после смерти, добавляет следствие.

В итоге мужчину обвинили в "мошенничестве" и "надругательстве над телом умершей". Психолого-психиатрическая экспертиза установила вменяемость обвиняемого, но в то же время у него были найдены психические отклонения.

"Мировым судьей ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ. Он признал свою вину. Уголовное дело в отношении обвиняемого было рассмотрено в сокращенном порядке", — рассказала собеседница агентства, отметив, что приговор вступил в законную силу.

Прокуратура уточняла, что уголовное дело по статье "мошенничество" было возбуждено, так как мужчина до задержания успел снять около 11 тысяч рублей с пластиковой карты матери, куда перечислялась ее пенсия.