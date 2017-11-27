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Происшествия

Château de Bashneft: Улюкаев рассказал о "дружеском подарке" от Сечина

Сюжет:
Дело Алексея Улюкаева (477)
18:0327.11.2017
(обновлено: 19:26 27.11.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Алексей Улюкаев впервые в деталях представил свою версию произошедшего в ноябре 2016-го в офисе "Роснефти": по утверждению экс-министра, после обещания Игоря Сечина подарить "вино, которое он еще не пробовал", он никак не ожидал увидеть в сумке пачки наличности на 2 миллиона долларов.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у здания Замоскворецкого суда перед началом слушаний по его делу. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Улюкаев был уверен, что в переданной Сечиным сумке было вино, а не деньги

Улюкаев категорически отверг утверждение следствия, что он вымогал у главы "Роснефти" взятку – "это было невозможно", и назвал ситуацию следствием "заведомо ложного доноса" Сечина. По словам подсудимого, он не раз получал от главы "Роснефти" "объемные" подарки и не удивился обещанию очередного "презента".

Изначально Улюкаев планировал огласить свои показания в очной полемике с самим Сечиным, однако тот сегодня вновь, уже в четвертый раз не пришел в суд. Через своего адвоката глава "Роснефти" сообщил судье, что крайне занят на работе – сегодня в командировке в Италии – и предложил суду зачитать его показания, данные на стадии предварительного следствия, поскольку "дал исчерпывающие показания… и не может ничего добавить".

"Не мог мешать сделке"

Заседание, уже четвертое по счету, на котором вновь ждали Сечина, началось в привычном для журналистов русле: сам глава "Роснефти" в зале заседаний не появился, но судья зачитала присланное его адвокатом письмо. Николай Клен уведомил суд, что его доверитель находится в командировке в Италии, ранее уже "дал исчерпывающие показания, подтверждает их и не может ничего добавить".

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Улюкаев обвинил Сечина в ложном доносе
Тогда показания решил дать сам Улюкаев. Свою речь бывший министр начал, напомнив свое отношение к предъявленным обвинениям – он их категорически отвергает. Улюкаев также сразу обозначил, что негативно относился и относится к покупке "Башнефти" "Роснефтью" — по версии следствия, взятка предназначалась именно за положительное заключение Минэкономразвития на эту сделку.

"Я высказывал мнение, что "Роснефть" не может участвовать в приватизации "Башнефти" в интервью ряду СМИ. Как специалист в области экономики я считал и сейчас считаю, что нецелесообразно участие компаний, косвенно контролируемых государством, в приватизации имущества из федеральной собственности. Это не соответствует духу закона о приватизации", — заявил он.

Но законодательных ограничений, добавил экс-министр, для этого не было – (прямая) доля государства в "Роснефти" меньше 1%, а закон ставит планку в 25%. По словам Улюкаева, несмотря на такое мнение, он не мешал — да и не мог помешать — сделке. По утверждению экс-министра, с Сечиным он лично даже не обсуждал этот вопрос до завершения сделки, ограничиваясь служебной перепиской.

"Хорошо это отметить"

По словам Улюкаева, первый разговор с Сечиным по поводу приватизации "Башнефти" произошел на саммите БРИКС на Гоа и длился не более двух минут – он подошел поздороваться к Сечину и главе ВТБ Андрею Костину, игравшим на бильярде "в хорошем настроении".

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у здания Замоскворецкого суда перед началом слушаний по его делу. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Улюкаев заявил, что Сечин намекнул на госнаграду за приватизацию "Башнефти"

"Он (Сечин) сказал: "Как хорошо мы поработали", — имея в виду приватизацию "Башнефти". Сказал: "Я тебя угощу таким вином, которое ты никогда в жизни не пробовал, ты должен хорошо это отметить"", — вспоминал Улюкаев.

По его словам, глава "Роснефти" также пошутил про "дырочку на лацкане", намекая на государственную награду.

Бывший министр рассказал, что Сечин и раньше дарил чиновникам подарки: к праздникам рассылались "корзиночки" с деликатесами и дорогим алкоголем, а к самому Улюкаеву как минимум дважды приносил сумки с "объемными" подарками: часами, макетом буровой вышки.

"Дружеский подарок"

Через месяц после разговора на Гоа Сечин позвонил и настоял на встрече, рассказал экс-министр. Во дворе "Роснефти" он передал ему сумку, где, как заявляет Улюкаев, должно было быть вино.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Суд отказался вернуть дело Улюкаева в прокуратуру
"Я помнил его обещание на Гоа угостить меня вином, которое я никогда не пробовал. Я не сомневался, что в сумке высококачественные алкогольные напитки. По объему и весу именно так и казалось", — заявил Улюкаев.

На вопрос, почему он сразу не проверил содержание сумки, экс-министр пояснил: "Открывать было неудобно, к тому же я был без верхней одежды, и мне становилось действительно холодно".

"По очертаниям и весу было похоже, что там коробки с вином… Я думал, это дружеский подарок, жест расположения", — сказал Улюкаев. По его словам, сумка была закрыта на замок, и сразу открыть ее было невозможно.

Он также пояснил термины, которые использовал глава "Роснефти" в разговоре с ним – по мнению следствия, прослушивавшего собеседников, Улюкаев с Сечиным обсуждали взятку. По его же словам, "поручение" он воспринял именно как поручение правительства о выкупе акций, а "сбор объемов" — фондирование сделки, то есть сбор денежных средств для приобретения акций, ведь компании нужно было за короткий промежуток собрать 10 миллиардов евро.

"Допрос без адвоката"

После короткой беседы Улюкаев сел в свою машину, но на выезде из "Ронефти" его задержали оперативники.

"После задержания я несколько часов не мог покинуть территорию "Роснефти", мне категорически запретили пользоваться мобильным телефоном. Даже в туалет меня сопровождал сотрудник ФСБ", — пожаловался экс-министр.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017 Ключевые слова: Алексей Улюкаев 27 ноября 2017 суд
© РИА Новости / Илья Питалев
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Улюкаев заявил, что его первый допрос прошел без адвоката

По его словам, право на звонок адвокату ему также не разъяснили, протокол составили только около пяти утра, а своего адвоката он увидел еще через несколько часов. Допрос в качестве подозреваемого следователь провел без адвоката, заявил экс-министр.

Адвокат, научный сотрудник Института государства и права РАН Борис Башилов сообщил РИА Новости, что в таком случает протокол допроса могут исключить из числа доказательств.

"Протокол следственных мероприятий является доказательством по делу. Если такое следственное мероприятие совершено или протокол оформлен с нарушением норм УПК, то такое доказательство может быть признано судом недопустимым по смыслу статьи 75 УПК. Позиция Улюкаева соответствует норме пункта 1 части 2 статьи 75 УПК", — отметил юрист.

Сечина еще могут вызвать в суд

На этом представление доказательств стороной защиты закончилось. Суд перешел к стадии дополнений, и первыми представлять дополнительные доказательства предстоит обвинению. Прокуроры планируют допросить несколько экспертов, это займет полдня.

Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Улюкаев рассказал в суде, какие подарки дарил ему Сечин
Переход процесса к этой стадии не означает отказ от намерения допросить ключевого свидетеля обвинения Игоря Сечина. Допрос, в теории, может быть проведен и после. Хотя адвокат главы "Роснефти" ранее уведомил суд, что график его доверителя до конца года едва ли позволит ему явиться в суд.

Защита Улюкаева в свою очередь выразила уверенность, что прокурор огласит показания Сечина, данные на стадии следствия, и не станет вызывать его в пятый раз. Ясность в этот вопрос будет внесена на следующем заседании, которое назначено на завтра.

После дополнительных доказательств защиты суд назначит прения сторон, в ходе которых обвинение запросит для Улюкаева наказание. Далее уже — оглашение приговора.

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© Ruptly
Бойтесь данайцев, приносящих колбаски – совет Улюкаева на процессе о взятке
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Происшествия
Комментарии
24 пользователя оставили 31 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тит Титов
Трудно сказать, кто говорит правду - Улюкаев или Сечин.
Но всем известно, что Сечин - человек Путина. Не зря ведь он так смело и нагло игнорирует вызовы в суд. А суд, понятное дело, у нас самый гуманный, объективный и независимый в мире))).
Единственно можно сказать уверенно - вертикаль власти прогнила насквозь. Все эти Сечины, Улюкаевы и прочая....... дербанят страну, жиреют, а население загоняют в угол.
18:43
27.11.2017
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vikt.ogorodov2015
Кто нами управляет? Только забитое народишко может терпеть таких "лидеров". А они оба друг друга стоят.
18:34
27.11.2017
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