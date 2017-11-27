Защита просит оправдать двух обвиняемых по делу о нападении на Буденновск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Защитники попросили Северо-Кавказский окружной военный суд полностью оправдать двух предполагаемых членов банды Шамиля Басаева, обвиняемых в захвате заложников в Буденновске в Ставропольском крае 22 года назад, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Катькало.

В понедельник в суде прошли прения сторон по делу. "Адвокаты просили суд оправдать своих подзащитных", — сказала она.

Гособвинитель просил суд назначить Рамзану Белялову 15 лет, Магомеду Маздаеву — 14 лет и шесть месяцев колонии общего режима. По словам Катькало, последнее слово назначено на 14.00 мск 29 ноября.

По версии органов предварительного следствия, обвиняемые являлись участниками бандгруппы под руководством Басаева и участвовали в организации террористического акта и захвате заложников в Буденновске Ставропольского края. Они обвиняются по статьям "террористический акт", "бандитизм", "захват заложников" и "незаконное хранение наркотических средств".

В июне 1995 года не менее 160 боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, совершили нападение на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае. При нападении банды были убиты 129 человек, пострадали 317. Потерпевшими по делу проходят 1859 человек.