Угроза "минирования" школы на юге Москвы не подтвердилась

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Сотрудники оперативных служб проверили все помещения средней школы на юге Москвы после анонимного звонка о "минировании", взрывное устройство не обнаружено, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось об эвакуации учеников и персонала из школы по адресу: Липецкая улица, дом 15, корпус 2.

"Школу завершили (проверять — ред.), эвакуировано было 150 человек", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.