СК начал проверку после обвала котлована у ТЦ "Мега Теплый Стан"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Следователи начали проверку после обвала котлована у торгового центра на территории Новой Москвы, в результате которого пострадали двое рабочих, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее источник сообщал РИА Новости, что в пятницу возле торгового центра "Мега Теплый Стан" обвалился котлован и двух рабочих засыпало землей. Как уточнили тогда в пресс-службе ГУМВД по Москве, ЧП произошло на строительных работах на Калужском шоссе. Двое рабочих были госпитализированы.

"По факту получения рабочими телесных повреждений при выполнении земляных работ проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, а также соблюдению техники безопасности при проведении строительных работ, как самими рабочими, так и лицами, ответственными за ее соблюдение", — сказала Иванова.

Она уточнила, что на данный момент жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.