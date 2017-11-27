Гендиректора "Аэропортов Красноярья" заподозрили во взяточничестве

НОВОСИБИРСК, 27 ноя — РИА Новости. Следователи подозревают генерального директора ФКП "Аэропорты Красноярья" и его заместителя во взятках на общую сумму более чем два миллиона рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского следственного управления Следственного комитета РФ на транспорте Яна Стрижова.

По ее словам, уголовные дела возбуждены по материалам оперативно-разыскной деятельности, проведенной сотрудниками Сибирского ЛУ МВД России и УФСБ России по Красноярскому краю.

"Предварительно установлено, что генеральный директор дважды получил взятки от руководителей коммерческих организаций, как в виде денежного вознаграждения, так и в виде приобретенного имущества для собственных нужд за лоббирование интересов и общее покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности между коммерческими организациями и ФКП "Аэропорты Красноярья". Общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила более двух миллионов 100 тысяч рублей", — сказала Стрижова.

Предварительно установлено, что заместитель генерального директора неоднократно получал от директора коммерческой организации, осуществляющей снабжение "Аэропортов Красноярья", взятки в виде имущества на общую сумму 160 тысяч рублей за обеспечение заключения договоров на поставку товаров для нужд предприятия, добавила представитель СК.

"Возбуждены уголовные дела в отношении генерального директора ФКП "Аэропорты Красноярья" и его заместителя. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (части 6 статьи 290 УК РФ) и в крупном размере (пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ) соответственно… По ходатайству следствия подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — отметила Стрижова.

ФКП "Аэропорты Красноярья" создано в 2012 году после реорганизации ФГУП "Авиапредприятие "Черемшанка". В состав предприятия вошли пять аэропортов и семь посадочных площадок местных воздушных линий, отмечается на официальном сайте предприятия.