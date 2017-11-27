УФА, 27 ноя — РИА Новости. Следователи в Оренбургской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников детского дома для умственно отсталых детей, которые в течение года избивали воспитанников, сообщает СУ СК региона.

"В период с апреля 2016 по май 2017 года в отношении несовершеннолетних воспитанников детского дома для умственно отсталых детей в городе Гай воспитателями учреждения была применена физическая сила и недозволенные методы воспитания. Об этом было известно и директору детского дома, но он не сообщал об этом в полицию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим детям от шести до 12 лет, их число не уточняется. В настоящее время материалы проверки находятся в полиции, региональный СУ СК инициировал перед прокурором вопрос о передаче материалов дела по факту избиения детей в следственные органы.