УФА, 27 ноя — РИА Новости. Следователи в Оренбургской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников детского дома для умственно отсталых детей, которые в течение года избивали воспитанников, сообщает СУ СК региона.
Отмечается, что пострадавшим детям от шести до 12 лет, их число не уточняется. В настоящее время материалы проверки находятся в полиции, региональный СУ СК инициировал перед прокурором вопрос о передаче материалов дела по факту избиения детей в следственные органы.