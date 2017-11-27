Силовики не нашли бомбу в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Правоохранители не обнаружили каких-либо подозрительных предметов в ходе проверки Центрального детского магазина на Лубянке в Москве, из которого после анонимного звонка о "минировании" были эвакуированы почти 700 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось об эвакуации порядка 700 посетителей и сотрудников магазина после звонка с угрозой взрыва.

"Проверка завершена, угроза взрыва не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.