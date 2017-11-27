Еще два боевика, напавшие на десантников в 2000 году, пойдут под суд

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Два участника банды Басаева и Хаттаба, обвиняемые в посягательстве на жизнь военнослужащих Псковской дивизии ВДВ в 2000 года в Чечне, пойдут под суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Артура Ушаева и Руслана Наматова. Они обвиняются в совершении преступлений… "участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих"… Уголовное дело в отношении Ушаева и Наматова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте Генпрокуратуры, в связи с поступлением в адрес участников уголовного судопроизводства угроз дело направлено председателю Верховного суда РФ для изменения территориальной подсудности и передачи в Северо-Кавказский окружной военный суд.

По версии следствия, 29 февраля 2000 года Ушаев и Наматов в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба напали на военных 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в горно-лесистой местности у села Улус-Керт Шатойского района в Чечне. Нападение осуществлялось с трех сторон, при этом Ушаев и Наматов, заняв позиции, из автоматов Калашникова прицельно расстреливали военных в военнослужащих. В нападении, которое длилось до утра 1 марта, погибли 84 военных, а четверым военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.

Ранее девять участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины член "УНА-УНСО" (националистическая организация, запрещенная в России) Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.