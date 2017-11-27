Еще два боевика, напавшие на десантников в 2000 году, пойдут под суд

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Два участника банды Басаева и Хаттаба, обвиняемые в посягательстве на жизнь военнослужащих Псковской дивизии ВДВ в 2000 года в Чечне, пойдут под суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Артура Ушаева и Руслана Наматова. Они обвиняются в совершении преступлений… "участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих"… Уголовное дело в отношении Ушаева и Наматова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Как добавляется на сайте Генпрокуратуры, в связи с поступлением в адрес участников уголовного судопроизводства угроз дело направлено председателю Верховного суда РФ для изменения территориальной подсудности и передачи в Северо-Кавказский окружной военный суд.
Ранее девять участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины член "УНА-УНСО" (националистическая организация, запрещенная в России) Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.