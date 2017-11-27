В СК рассказали о состоянии отравившихся угарным газом в Самаре

САМАРА, 27 ноя — РИА Новости. Жизни всех членов семьи, отравившихся угарным газом в Самаре, находятся вне опасности, следователи проводят проверку, сообщает СУСК РФ по Самарской области.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир дома на улице Мориса Тореза в Железнодорожном районе около полуночи в понедельник угарным газом отравилась семья из пяти человек. Были госпитализированы трое взрослых и двое детей — младенец и ребенок 5 лет. Детей направили в реанимацию.

"По предварительным данным, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, некоторые уже выписаны из больницы, остальные проведут в медицинском учреждении не более двух дней", — сообщили в СК.

Следователи назначили проверку по факту случившегося, в ближайшее время будут проведены все необходимые исследования с целью определения причины и степени отравления пострадавших, добавили в СУСК.