В СК рассказали о состоянии отравившихся угарным газом в Самаре

САМАРА, 27 ноя — РИА Новости. Жизни всех членов семьи, отравившихся угарным газом в Самаре, находятся вне опасности, следователи проводят проверку, сообщает СУСК РФ по Самарской области.
"По предварительным данным, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, некоторые уже выписаны из больницы, остальные проведут в медицинском учреждении не более двух дней", — сообщили в СК.
Следователи назначили проверку по факту случившегося, в ближайшее время будут проведены все необходимые исследования с целью определения причины и степени отравления пострадавших, добавили в СУСК.