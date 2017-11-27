Участники банды Басаева и Хаттаба пойдут под суд, заявили в СК

РИА Новости. ДВА УЧАСТНИКА БАНДЫ БАСАЕВА И ХАТТАБА, ОБВИНЯЕМЫЕ В ПОСЯГАТЕЛЬСТВЕ НА ЖИЗНЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПСКОВСКОЙ ДИВИЗИИ ВДВ В 2000 Г В ЧЕЧНЕ, ПОЙДУТ ПОД СУД — СК