МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Прокуроры массово прекращают уголовные дела, возбужденные после проведения проверочной закупки, санкционированной только следственным органом, заявил на совещании по уголовной политике в Совете Федерации заместитель генерального прокурора РФ Николай Винниченко.
"Чем мы сейчас на президиумах и занимаемся, в том числе с моим участием, массово прекращаем уголовные дела, если проверочная закупка не была санкционирована, кроме руководства следственного органа, никем", — сказал Винниченко.
Он поддержал предложение Совета Федерации и Центра стратегических разработок, изложенное в их совместной концепции уголовной политики, чтобы прокуроры санкционировали гласные оперативно-разыскные мероприятия, такие как проверочная закупка, оперативный эксперимент, контролируемая поставка, обследование сооружений, зданий, помещений, транспортных средств.