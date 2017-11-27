МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Прокуроры массово прекращают уголовные дела, возбужденные после проведения проверочной закупки, санкционированной только следственным органом, заявил на совещании по уголовной политике в Совете Федерации заместитель генерального прокурора РФ Николай Винниченко.

Он сообщил, что по проверочной закупке есть требования ЕСПЧ, который предлагает отменять такие решения, если не была санкционирована проверочная закупка. По мнению Страсбургского суда, любые действия подобного рода подпадают под понятие провокации и влекут соответствующие последствия.

"Чем мы сейчас на президиумах и занимаемся, в том числе с моим участием, массово прекращаем уголовные дела, если проверочная закупка не была санкционирована, кроме руководства следственного органа, никем", — сказал Винниченко.

Он поддержал предложение Совета Федерации и Центра стратегических разработок, изложенное в их совместной концепции уголовной политики, чтобы прокуроры санкционировали гласные оперативно-разыскные мероприятия, такие как проверочная закупка, оперативный эксперимент, контролируемая поставка, обследование сооружений, зданий, помещений, транспортных средств.