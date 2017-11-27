Власти Челябинска окажут помощь пострадавшим при пожаре в жилом доме

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Власти окажут материальную помощь пострадавшим при пожаре в девятиэтажном доме в Челябинске в понедельник, максимальная сумма выплат может составить 100 тысяч рублей, сообщает городская администрация.

По данным МЧС, в понедельник в 08.44 (06.44 мск) произошел пожар в Челябинске на улице 3 Интернационала, дом 59. Как отмечает городская служба спасения, по предварительным данным, при пожаре погибли два человека, двое госпитализированы, еще троим медпомощь оказана на месте. Очаг возгорания в девятиэтажном доме находился на втором этаже.

"Власти Челябинска готовы оказать помощь пострадавшим от возгорания в жилом доме по улице 3 Интернационала, 59. Материальная помощь будет оказана в рамках городской программы "Социальная поддержка населения города Челябинска" в связи с чрезвычайной ситуацией. Максимальная сумма – 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Комитет социальной политики Челябинска определит размер помощи в зависимости от ущерба в индивидуальном порядке для каждого из пострадавших, уточняется в сообщении.

Если помещение после пожара непригодно для проживания и является единственным, власти по заявлению от потерпевших могут предоставить помещение из маневренного фонда.

Ранее в ГУМЧС России по региону сообщали, что при пожаре погибли два человека – мужчина и женщина, они проживали в той комнате, где был очаг возгорания. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Из горевшего дома при помощи автолестниц было спасено 60 человек, всего были эвакуированы 108 человек.