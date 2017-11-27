Адвокаты Улюкаева не будут настаивать на вызове Сечина на допрос

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Защита экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева считает, что суд огласит показания главы "Роснефти" Игоря Сечина, от которого он якобы получил взятку в два миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На последних четырех заседаниях защита и обвинение ожидали услышать показания ключевого свидетеля обвинения Игоря Сечина, однако глава "Роснефти" так и не явился, через адвоката сообщив о своей чрезвычайной занятности на работе. Ранее сообщалось, что защита закончила представлять в суде доказательства невиновности Улюкаева, теперь суд перешел к стадии дополнений: дополнительные доказательства сначала представит обвинение, затем защита.

"Теперь очередь представлять доказательства вернулась к стороне обвинения, мы больше не можем настаивать на вызове Сечина или оглашении его показаний. Все решит прокурор. И суд — может, для него нормально завершить процесс без показаний главного свидетеля", — сказала адвокат Лариса Каштанова.